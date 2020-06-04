Автоновости: Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
04.06.2020, 9:30, Новости дня
Американская компания Toyota презентовала усовершенствованный кроссовер Fortuner.
Данный автомобиль может похвастаться более стильным дизайном кузова и салона, а также расширенным техническим оснащением. Производитель предусмотрел для паркетника Fortuner новый двигатель, а также усовершенствованный мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. По кузову следует выделить решетку радиатора, светодиодную оптику, а также усовершенствованные бампера.
Кроме того, новинка также получит стильную приборную панель, улучшенные детали отделки, придающие салону дорогой вид. Под капотом установлен 2,8-литровый дизельный агрегат на 204 л.с. мощности с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Уже к августу кроссовер поступит в свободную продажу.
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