Honda отзывает почти 140 тысяч автомобилей

04.06.2020, 9:24, Новости дня

Японский автомобильный гигант Honda принял решение об отзыве свыше 140 тысяч машин по всему миру.

Представители компании подтвердили то обстоятельство, что у большинства автомобилей имеются серьезные проблемы в работе топливного насоса. Более того, транспортные средства могут неожиданно остановить во время движения из-за не поступления топлива в систему. В свою очередь, на американском рынке продали порядка 136 тысяч машин, в которых обнаружены такие неполадки.

Также установлена, что выявленная неисправность не привела к дорожно-транспортным происшествиям. Специалистами выявлено, что длительная просушка насосов может привести к образованию трещин на поверхности корпуса. Все работы по исправлению пройдут за счет производителя.