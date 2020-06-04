Ролик с высказыванием Меган Маркл о расизме взбудоражил пользователей Сети

04.06.2020, 9:30, Разное

Пользователи Сети вспомнили видеоролик с рассказом Меган Маркл о том, как она столкнулась с ужасами расизма. После смерти Джорджа Флойда вопрос о дискриминации по цвету кожи стал наиболее острым, но Меган Маркл пока не отреагировала на инцидент.

В старом видео Меган Маркл запечатлена в футболке с надписью «Я не потерплю расизма». В видеообращении актриса заявила, что большую часть жизни чувствовала себя мухой. В ее адрес регулярно отпускали шутки и прозвища, которые оскорбляли и сильно ранили супругу принца Гарри. Кроме того, оскорбления не обошли стороной ее маму.

Долгое время Меган Маркл жила в Лос-Анджелесе, но после переезда актриса поняла, что расовая сегрегация никуда не делась. Знаменитость призналась, что мечтает о счастливом будущем для своих детей, где никто не будет обращать внимание на цвет кожи. А смешанный мир она называет более красивым и интересным.

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