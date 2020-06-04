Всплеск насилия в США увеличит шансы Трампа остаться на второй срок

04.06.2020, 9:18, Новости дня

Экономический спад из-за пандемии, а также протесты против расизма могут не столь сильно ударить по позициям Дональда Трампа, как кажется, пишет N-TV. Издание отмечает, что если погромы и мародёрства в американских городах будут превалировать над мирными протестами, то стратегия Трампа на силовое подавление оправдает себя. Что касается экономики, то, по мнению экономиста Джейсона Фурмана, за резким спадом, вызванным пандемией, последует немедленное восстановление.



Reuters

На фоне пандемии коронавируса, протестов против расизма, экономического кризиса, карантина и национальной гвардии на улицах американских городов, в 8 штатах США сегодня возобновляются праймериз, пишет N-TV.

Как отмечает издание, нынешняя предвыборная кампания в США является самой странной в истории. И не потому, что победители праймериз уже известны: странность заключается в том, что эта предвыборная кампания не является главной темой дня, но одновременно с этим решает всё, и, не в последнюю очередь, вопрос о том, как самая богатая и могущественная страна в мире справится с протестами и с пандемией.

Хотят ли избиратели президента, обладающего эмпатией и разделяющего страхи и беспокойства чернокожего населения? Как пишет N-TV, эмпатия является сильной стороной Джо Байдена и, в свою очередь, почти отсутствует у Дональда Трампа, настаивающего на силовом подавлении протестов. При этом издание отмечает, что если погромы и мародёрства в американских городах продолжатся и будут превалировать над мирными демонстрациями, то стратегия Трампа может сработать: напуганные граждане будут искать защиты в обещаниях президента навести порядок.

Что же касается последствий пандемии для шансов Трампа, то демократы, в первую очередь, обращают внимание на количество безработных, уже достигшее 40 миллионов человек. Таким образом, предвыборный козырь Трампа, заключавшийся в низком уровне безработицы, был нивелирован, отмечает издание. Впрочем, по мнению экономиста Джейсона Фурмана, экономический кризис может не столь сильно пошатнуть позиции действующего президента, поскольку за резким падением, скорее всего, незамедлительно последует восстановление. Как отмечает Фурман, в конечном итоге не исключено, что Трамп сумеет похвастать созданием рекордного количества рабочих мест за один месяц.

N-TV резюмирует, что если избиратели разделяют положение дел в конкретный момент и общий тренд, то они, как правило, делают выбор в пользу действующего президента. В качестве примера приводятся избрания Рональда Рейгана в 1984 году и Барака Обамы в 2012 году, произошедшие несмотря на возросшую безработицу. Впрочем, Трамп не является ни Рейганом, ни Обамой, отмечает издание.