Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 млн человек

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04.06.2020, 9:16, Новости дня

В мире зафиксировано 6 млн 511 тыс. случаев коронавируса, информирует университет Джонса Хопкинса, где ежедневно ведутся подсчеты вирус-положительных пациентов, а также умерших и выздоровевших.

На сайте университета указывается, что число умерших от COVID-19 превысило 386 тыс. человек, число вылечившихся превысило 2 млн 807 тыс. человек.

По числу смертей лидируют США – 107 тыс. 175 случаев. На втором месте Великобритания (39 тыс. 811), на третьем Италия (33 тыс. 601).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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