 

Москвичи не снимут маски до февраля: прогнозы мэра столицы

04.06.2020, 9:10, Новости дня

Москвичам придется носить маски до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре текущего года или позднее, сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

"Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления вакцины. По разным оценкам, она появится от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", — сказал он.

Мэр добавил, что плохое очень быстро забывает плохое. Такова человеческая психология.

"Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни", — отметил Собянин.



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