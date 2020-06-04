Москвичи не снимут маски до февраля: прогнозы мэра столицы
04.06.2020, 9:10, Новости дня
Москвичам придется носить маски до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре текущего года или позднее, сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.
"Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления вакцины. По разным оценкам, она появится от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", — сказал он.
Мэр добавил, что плохое очень быстро забывает плохое. Такова человеческая психология.
"Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни", — отметил Собянин.
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