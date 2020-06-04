У Джорджа Флойда, задушенного полицией, нашли COVID-19

04.06.2020, 9:10, Новости дня

Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся после задержания полицией, был болен коронавирусом. Это показало вскрытие тела.

В отчете судмедэкспертов говорится, что тест на COVID-19, который Флойд сдал еще 3 апреля, был положительным. Наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни, передает РИА Новости.

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как его задержали полицейские. Один из них наступил на его шею коленом и сдавливал около восьми минут, хотя мужчина уже был в наручниках и не оказывал сопротивления. Кроме того, он несколько раз повторил, что задыхается. Официальная причина смерти – остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты и погромы по всей стране. Они проходят под лозунгом Black Lives Matter (жизнь темнокожих имеет значение). В результате беспорядков погибли 11 человек. Более чем в 40 городах страны введен комендантский час.