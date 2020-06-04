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04.06.2020, 9:10, Новости дня

Международный аэропорт Владивостока вводит новые правила для пассажиров, прибывающих из Москвы и Новосибирска. Теперь в город их выпустят только при наличии справки Роспотребнадзора с результатом теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта передает "Вести: Приморье".

Уточняется, что такие меры введены оперштабом с начала июня, чтобы не допустить ввоза инфекции. Результат лабораторного обследования должен быть датирован не позднее двух дней до дня вылета. Если справки у авиапассажира нет, он обязан соблюдать двухнедельный карантин. Имеющие жилье в крае граждане могут проходить его дома, иногородние — в обсерваторах.

Между тем, накануне поздно вечером 365 россиян прилетели во Владивосток из Гонконга и Гуанчжоу. 125 пассажиров остались в приморской столице, 240 — отправились в Москву. Как напоминают "Вести:Приморье", авиасообщение с другими странами Россия, за исключением вывозных рейсов для оставшихся за рубежом наших туристов, а также грузовых и технических, прекратила с 27 марта.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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