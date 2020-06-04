Патологоанатом Лев Кактурский назвал основные загадки коронавирусной инфекции

04.06.2020, 9:09, Разное

Лев Кактурский, который возглавляет российское общество патологоанатомов, заявил о том, что COVID-19 для медиков по-прежнему является загадкой. Пока не понятно, почему коронавирусная инфекция намного сильнее, чем другие болезни, поражает легкие пациентов.

Как отмечает издание NationNews, обычно пневмония носит локальный характер, но при коронавирусе, зачастую, диагностируют двустороннее воспаление. При этом возникает повреждение, блокируя аэрогематический барьер, который выступает в организме как граница, свидетельствующая о насыщении крови кислородом. По словам Лева Кактурского, это самый страшный симптом, так как в этом случае даже аппарат ИВЛ может быть бессилен. Патологоанатом пока не понимает, почему происходит избирательное поражение COVID-19 и на чем именно основывается такая выборка.

Лев Кактурский пояснил журналистам издания «Политэксперт», что только 5% пациентов страдают от тяжелой формы коронавирусной инфекции. Специалист предполагает, что у них были наследственные или приобретенные дефекты функционирования иммунной системы.