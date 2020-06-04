Роструд рассказал о двух коротких неделях в июне

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04.06.2020, 9:08, Новости дня

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне в связи с празднованием Дня РФ и объявлением 24 июня нерабочим днем, сообщили в Роструде.

«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня РФ 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час в связи с тем, что он является предпраздничным», – передает РИА «Новости» сообщение Роструда.

Кроме того, отметили в ведомстве, в соответствии с указом президента, 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.

«Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня. Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается», – уточнили в Роструде, отметив, что работникам со сдельной оплатой за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение. Оно определяется локальным нормативным актом работодателя.

Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с запланированным парадом и салютом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



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