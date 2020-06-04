Перенесшая коронавирус Алена Бабенко дала совет другим пациентам

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04.06.2020, 9:08, Новости дня

Заслуженная артистка РФ Алена Бабенко, перенесшая COVID-19, дала совет вирус-положительным пациентам.

Бабенко посоветовала пациентам с коронавирусом не паниковать и не бояться, передает «Российская газета».

Она указала, что люди болеют по-разному – кто-то тяжелее, кто-то легче. Кроме того, в РФ есть отработанная схема лечения и прекрасные врачи.

«Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные «умирать», вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!», – отметила артистка.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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