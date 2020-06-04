 

В Украине зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом за время эпидемии

04.06.2020, 8:55, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине был выявлен у 588 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 4 июня.

Это самый большой суточный прирост в Украине с начала эпидемии. До этого максимум был зарегистрирован 22 апреля – 578 случаев. 

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования теперь составляет 25 411. 

От коронавирусной инфекции скончалось 747 человек, в том числе 12 – за последние сутки. Вылечилось уже 11 042 больных (+602 за последние 24 часа). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 392 316 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 29 533 – методом ИФА (на антитела). 

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7737 пациентов, в том числе 297 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 297 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 20% (или 4888 человек) медиков. 38 медицинских работников умерли. 

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны: 

Винницкая область – 1077;
Волынская область – 986;
Днепропетровская область – 957;
Донецкая область – 174;
Житомирская область – 833;
Закарпатская область – 1257;
Запорожская область – 469;
Ивано-Франковская область – 1491;
Киев – 3210;
Киевская область – 1673;
Кировоградская область – 526;
Луганская область – 51;
Львовская область – 1915;
Николаевская область – 295;
Одесская область – 933;
Полтавская область – 272;
Ровенская область – 1905;
Сумская область – 177;
Тернопольская область – 1220;
Харьковская область – 1166;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 497;
Черкасская область – 429;
Черновицкая область – 3481;
Черниговская область – 238.

Підтверджено 25 411 випадків COVID-19, з них 11 042 одужали, 747 померли. Протягом останньої доби лабораторно…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 3. juuni 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,5 млн, из них более 2,8 млн вылечились, а 386 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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