В Украине зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом за время эпидемии

04.06.2020, 8:55, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине был выявлен у 588 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 4 июня.

Это самый большой суточный прирост в Украине с начала эпидемии. До этого максимум был зарегистрирован 22 апреля – 578 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования теперь составляет 25 411.

От коронавирусной инфекции скончалось 747 человек, в том числе 12 – за последние сутки. Вылечилось уже 11 042 больных (+602 за последние 24 часа).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 392 316 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 29 533 – методом ИФА (на антитела).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7737 пациентов, в том числе 297 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 297 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 20% (или 4888 человек) медиков. 38 медицинских работников умерли.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1077;

Волынская область – 986;

Днепропетровская область – 957;

Донецкая область – 174;

Житомирская область – 833;

Закарпатская область – 1257;

Запорожская область – 469;

Ивано-Франковская область – 1491;

Киев – 3210;

Киевская область – 1673;

Кировоградская область – 526;

Луганская область – 51;

Львовская область – 1915;

Николаевская область – 295;

Одесская область – 933;

Полтавская область – 272;

Ровенская область – 1905;

Сумская область – 177;

Тернопольская область – 1220;

Харьковская область – 1166;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 497;

Черкасская область – 429;

Черновицкая область – 3481;

Черниговская область – 238.

Підтверджено 25 411 випадків COVID-19, з них 11 042 одужали, 747 померли. Протягом останньої доби лабораторно… Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 3. juuni 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,5 млн, из них более 2,8 млн вылечились, а 386 тыс. умерли.