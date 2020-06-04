 

В США «горбатый» «Запорожец» выставили на продажу по цене новой Toyota

04.06.2020, 8:53, Новости дня

В американском штате Массачусетс выставили на продажу ЗАЗ-965 «Запорожец» за 18 тыс. долларов. За те же деньги в США можно купить новую Toyota Corolla в базовой комплектации.

Автор объявления описывает «Запорожец» как самый дешевый советский автомобиль, который создавался с оглядкой на итальянскую малолитражку Fiat 600, передает РИА «Новости».

Пробег «Запорожца», который в СССР получил прозвище «горбатый», составляет 52 тыс. километров.

В США советские автомобили считаются коллекционными, зачастую за них там просят эквивалент стоимости нового автомобиля.

Напомним, в 2018 году на Украине на ретро-автофестивале «Запорожские врата» установили рекорд по пассажировместимости автомобиля «Запорожец – 968м» – в салоне машины уместилось 17 человек.



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