Главный парад победы на площади в Москве пройдет по образцу 1945 года

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04.06.2020, 8:53, Разное

За образец для проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади будет взято торжественное мероприятие, состоявшееся в 1945 году по случаю завершения войны. Также организаторы собираются воссоздать салют, прогремевший в год победы над нацистской Германией.
В Москве по Красной площади пройдут 225 единиц техники, более 14 000 солдат и офицеров. Кроме того, участие примут расчеты из 19 дружественных государств. Источник, близкий к Министерству обороны, отметил, что откроют парад пешие военнослужащие, затем проедет бронетехника, также в небе над Москвой пролетит авиатехника. В самом конце военнослужащие покажут приемы перестроения с оружием.

В честь юбилейной даты организаторы решили обратиться к исторической тематике, поэтому многие элементы были позаимствованы у мероприятий, проводившихся в 1945 году, включая салют. Военные смогут пройти по площади в исторической форме и с боевыми знаменами формирований Красной армии, прославившихся в Великой отечественной войне. Парад пройдет в 9 городах-героях и 19 населенных пунктах 24 июня.



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