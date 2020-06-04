Роскачество разъснило порядок действий при пищевом отравление в кафе

04.06.2020, 8:52, Новости дня

Замруководителя Роскачества Александр Борисов рассказал, как нужно себя вести, чтобы защитить свои права после пищевого отравления в кафе, ресторане или из-за продуктов, купленных в магазине.

По его словам, важно зафиксировать факт отравления в медицинском учреждении. Сперва врач подробно запишет с ваших слов причину отравления, передает РИА «Новости».

«Вкупе с симптоматикой и назначенным лечением очевидность употребления определенных продуктов или блюд в конкретное время и в конкретном месте не будет вызывать сомнений», – поясняет Борисов.

В качестве доказательств могут стать чек, выписка с банковской карты, показания свидетелей, фото и видео с геолокацией, записи камер наблюдения, скриншоты корзины онлайн-магазина, заключение санэпидстанции (СЭС).

Кроме того, следует подать письменное заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора. Такая жалоба будет рассмотрена в течении 30 дней, а полученный ответ может пригодиться для судебных разбирательств.

Борисов отметил, что претензия подается лично или заказным письмом в двух экземплярах, а при интернет-заказе ее надо направить не только магазину или ресторану, но и в адрес интернет-ресурса, предоставившего услугу.

В претензии указывается дата, место и состав покупки, факт отравления и требование компенсации: затраты на покупку, сумму морального вреда, расходы на лечение, подтвержденные документально.

Также, по словам замруководителя Роскачества, необходимо сослаться на ст. 14 закона «О защите прав потребителей», согласно которой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.

Получатель претензии имеет право на ее рассмотрение в течение 10 дней. Если ответной реакции получить не удалось, нужно обращаться в суд: при ущербе менее 50 тыс. рублей – в мировой, от 50 тысяч – в районный суд общей юрисдикции.

Ранее специалисты Роскачества напомнили о содержании опасных токсинов в овощах и фруктах, поэтому надо соблюдать правила приема в пищу таких продуктов.