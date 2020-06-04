 

Россия создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

04.06.2020, 8:52, Новости дня

Россия создала из четырех спутников типа «Тундра» базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), позволяющий непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет. Аппараты выполняют свою задачу в полном объеме, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Запуском 22 мая с космодрома Плесецк четвертого космического аппарата типа «Тундра» единая космическая система (ЕКС) «Купол» доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов. Аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах», – сообщил источник ТАСС.

Он уточнил, что спутники «Тундра» «оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности». Также аппараты «способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков».

Напомним, 26 сентября 2019 года в российском военном ведомстве сообщили, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны. Западные СМИ сообщали, что спутник «Космос-2541» (серия «Тундра») является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.



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