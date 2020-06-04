 

Глава МЧС заявил о найденном решении по ликвидации разлива топлива в Норильске

04.06.2020, 8:48, Новости дня

Решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

«Самый важный вопрос, каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», – цитирует РИА «Новости» Зиничева. 

При этом министр не уточнил, о каком конкретном решении идет речь.

В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что никакого сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет. 

Кроме того, она добавила, что Росприроднадзор начал внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), чья электростанция стала источником утечки.

Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. 

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. 

Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.



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