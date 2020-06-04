 

Трамп назвал экс-главу Пентагона «самым переоцененным генералом»

04.06.2020, 8:48, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что раскритиковавший его из-за беспорядков в США экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис является «самым переоцененным генералом в мире».

«Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его подать заявление об отставке и почувствовал себя прекрасно», – написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что ранее Мэттис среди общественности носил прозвище «Хаос», но главе США больше нравится называть генерала «Бешеным псом».

По словам президента, «главной силой» были «личные связи с общественностью». Трамп подчеркнул, что стиль руководства экс-главы Пентагона был неприемлем, так как генерал «редко приносил домой бекон».

«Мне не нравился его стиль «руководства» и многое другое в нем, и многие другие были согласны. Рад, что он ушел», – добавил президент США.

Ранее Мэттис раскритиковал президента за реакцию на протесты в США. Он заявил, что Трамп пытается «расколоть американский народ». По мнению Мэттиса, использовать военных для подавления протестов возможно в очень редких случаях и когда об этом попросят губернаторы штатов.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

При этом Пентагон не поддержал предложение президента США Дональда Трампа использовать против демонстрантов закон 1807 года о подавлении восстаний военными. 



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