В США предъявлены обвинения всем полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Флойда

04.06.2020, 8:41, Новости дня

В США обвинения против полицейского Дерека Човина, который при задержании афроамериканца Джорджа Флойда давил ему коленом на шею, переквалифицировали на более серьезные. Также обвиняемыми по делу стали трое его коллег, сообщили американские СМИ со ссылкой на офис генпрокурора штата Миннесота.

44-летнему Човину – именно он на видео давит коленом на шею Флойда – предъявлены новые обвинения в убийстве второй степени в дополнение к обвинениям в убийстве третьей степени и неумышленном лишении жизни, выдвинутым против него на прошлой неделе.

Новое обвинение может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до 40 лет, что на 15 лет больше, чем максимальное наказание за убийство третьей степени, отмечает Голос Америки.

По информации Fox News, также выданы ордера на арест трех других полицейских, которые вместе с Човином участвовали в жестком задержании Флойда: Томасу Лейну, Джею Александру Куенгу и Тоу Тао. Их обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к аресту и убийству. Все четверо полицейских были уволены из полиции.

Гибель 46-летнего Джорджа Флойда после задержания 25 мая в Миннеаполисе вызвала массовые протесты по всей стране. Выступления нередко сопровождаются беспорядками и погромами. К обеспечению порядка власти привлекли Национальную гвардию. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Президент США Дональд Трамп, ранее призывавший мобилизовать армию для подавления беспорядков, теперь считает, что привлекать военных не потребуется.

“Я не думаю, что нам придется это делать”, – ответил Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV на вопрос, нужно ли отправлять военных в американские города для восстановления правопорядка.