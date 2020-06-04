Нефть подешевела на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

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04.06.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются на неоднозначных новостях о предстоящем заседании ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,48% – до 39,2 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2,06% – до 36,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов июньское заседание ОПЕК+. Изначально встречу альянса планировалось провести 9-10 июня, но затем ОПЕК+ начала обсуждать перенос заседания на 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого решения. Однако в среду появилась информация, что встреча ОПЕК+ 4 июня может не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.



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