Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

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04.06.2020, 8:30, Новости дня

Власти Москвы продлили ежедневную дезинфекцию подъездов еще на месяц, общая площадь ежедневно обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 млн кв. м, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен еще на один месяц. Дезинфекцию подъездов начали проводить в городе в конце марта, а в апреле она стала ежедневной. Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки. Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов», – передает ТАСС слова Бирюкова.

Он уточнил, что общая площадь ежедневно обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 млн кв. м. Проведение ежедневной дезинфекции подъездов – важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому их нужно обрабатывать специальными средствами.

По словам заммэра, в Москве используются только сертифицированные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, все они абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что качество проведения ежедневной дезинфекции подъездов строго контролируется. Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тыс. многоквартирных домов на качество дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети.

«Все управляющие организации в полном объеме обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор», – добавил Бирюков.

О нарушениях при проведении дезинфекции подъездов горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы «Наш город» и mos.ru.

Напомним, 7 мая Бирюков рассказал, что власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса.



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