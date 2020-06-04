Аналитик Иван Федяков: COVID-19 изменит потребительские привычки россиян

04.06.2020, 8:30, Разное

Иван Федяков, который является гендиректором аналитической организации INFOLine, заявил о том, что российский рынок будет иметь новую модель потребления. COVID-19 изменит потребительские привычки жителей РФ.

Режим самоизоляции привел к тому, что ограничилось не только передвижение людей, но поменялись их привычки потребления. Как отмечает издание iReactor, из-за того, что резко сократились доходы населения, люди экономят и пересматривают свой привычный рацион.

По словам Ивана Федякова, главным критерием выбора продуктов для людей станет цена. Согласно аналитическим сведениям, покупатели все чаще стали наблюдать, когда будет акция на тот или иной потребительский товар. Россияне стали ограничивать себя в дорогостоящих мясных продуктах, деликатесах, овощах и фруктах. Аналитик отметил, что экономят жители РФ даже на здоровом питании. Есть спрос на бренды промышленного производства, которые заявляют о себе как о здоровой пище, но данные товары не всегда являются полезными.