 

Аналитик Иван Федяков: COVID-19 изменит потребительские привычки россиян

04.06.2020, 8:30, Разное

Иван Федяков, который является гендиректором аналитической организации INFOLine, заявил о том, что российский рынок будет иметь новую модель потребления. COVID-19 изменит потребительские привычки жителей РФ.
Режим самоизоляции привел к тому, что ограничилось не только передвижение людей, но поменялись их привычки потребления. Как отмечает издание iReactor, из-за того, что резко сократились доходы населения, люди экономят и пересматривают свой привычный рацион.

По словам Ивана Федякова, главным критерием выбора продуктов для людей станет цена. Согласно аналитическим сведениям, покупатели все чаще стали наблюдать, когда будет акция на тот или иной потребительский товар. Россияне стали ограничивать себя в дорогостоящих мясных продуктах, деликатесах, овощах и фруктах. Аналитик отметил, что экономят жители РФ даже на здоровом питании. Есть спрос на бренды промышленного производства, которые заявляют о себе как о здоровой пище, но данные товары не всегда являются полезными.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Отец Бритни Спирс запретил певице рожать от молодого избранника Сэма Асгари

20.05 / Власти Екатеринбурга подали в суд на «Эхо Москвы»

13.04 / Мнение: В ожидании лета

28.03 / Робби Уильямс посвятил песню Агате Муцениеце

27.05 / Ядерщики из Снежинска смоделировали эпидемию коронавируса

22.05 / В Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего

02.05 / Удар битой от Марго Робби, сумкой от Кэмерон Диас и мячом от Скарлетт Йоханссон: новый зрелищный флешмоб в Instagram

12.04 / Животные заполонили, опустевшие из-за карантина, улицы Индии

26.04 / Подарок из Арктики

02.06 / Курящих и пьющих россиян хотят включить в группу риска по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска