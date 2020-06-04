Загадочный черный «Змей» живет в колумбийском озере

04.06.2020, 8:28, Разное

На высоте 3 километров в горном районе Колумбии, примерно в трех часах езды от Боготы, находится живописное озеро Тота, также известное как Лаго-де-Тота и Лагуна-де -Тота.

Это самое крупное озеро в Колумбии, его длина 12 км и ширина 7 км. Максимальная глубина 62 метра. Несмотря на удаленность и труднодоступность, тут всегда много туристов, которым есть чем заняться.

Тут есть пляжи с белым песком, места для рыбалки, для плавания на байдарках, а вокруг озера много туристических троп. А еще тут рассказывают удивительные сказки и легенды, в том числе про загадочного "Черного Змея", живущего в этих глубинах.

Еще до того, как в эти места нагрянули туристы, озеро Тота считало священным местом у местного племени муйска. Согласно их мифам, озеро возникло в результате эпическое поединка между храбрым героем и злым духом по имени Бусирако. Этот дух часто принимал вид огромной черной змеи, жил под землей и мог вызывать засуху.

В какой-то момент людям надоело терпеть его выходки и жрец Монета вместе с воином Сирамена сразились со змеем, победили его и низвергнули на дно самой глубокой и сырой пещеры Стигиан. Однако засуха не исчезла. Тогда жрец Монета снял с шеи драгоценный камень и кинул его в ярости в эту же пещеру. И камень внезапно превратился в чистую прозрачную воду, которая залила все вокруг. Люди были поражены увиденным.

Какой реальный катаклизм стоит за этой чудной легендой, сейчас сказать очень сложно, однако еще во времена конкистадоров в этих местах ходили истории про живущего на дне озера огромного черного змея.

Одним из самых первых эту легенду описал конкистадор Гонсало Хименес де Кесада в середине 16 века. Он лично слышал от индейцев рассказы о чудовищной черной змее по имени Муйсо Акикаке. Из-за этого монстра индейцы очень боялись плавать по озеру на лодках, они рассказывали, что змей ненавидит и атакует лодки с людьми.

Небезопасным было и нахождение на берегу слишком близко к воде. Те же индейцы остерегались подходить к волнам и говорили, что были случаи, когда Змей утаскивал людей с берега. Сам Кесада не видел ничего необычного на озере, но сталкивался со столь многими напуганными индейцами, что у него сложилось впечатление, что они и правда боятся чего-то, что живет в озере.

Следующее упоминание о чудовище из озера Тота можно найти в рукописи 1676 года за авторством колумбийского историка и священника Лукаса Фернандеса де Пьедрахиты "Общая история завоевания Нового королевства Гренада". В ней он описывает некое существо – "Рыбу с черной головой, похожую больше на быка, и по размерам больше кита".

Это существо Пьедрахита называет далее "дьявольским китом" (Diablo Ballena) и указывает, что в 1652 году некая донья Андреа Варгас лично видела этого "кита" и что "туземцы" считают его демоном или самим дьяволом.

Подобные истории далее появлялись в разных текстах регулярно вплоть до 19 века. В начале 1820 года на озеро Тота приехал француз Гаспар Теодор Моллиен, он много гулял, беседовал с индейцами и узнал немало любопытного об озере и его монстре:

"Суеверия по прежнему населяют эти края ужасными существами, дополняя суровый облик региона с его дующими ветрами. По словам жителей региона, озеро не судоходное, потому что в его глубинах живет злобное создание. Его можно увидеть иногда и ненадолго".

Но уже в 19 веке появились скептики, которые считали, что все это лишь сказки недалеких крестьян. Среди них был колумбийский писатель, политик и журналист Мануэль Анцизар, который в том числе был сторонник иссушения озера, чтобы получить плодородную землю для сельского хозяйства.

"Из-за историй о пресноводном дьяволе ни у кого не хватает смелости исследовать озеро, на котором есть маленькие острова. Недавно прибыл один англичанин, он сказал, что не боится дьявола и изготовил плот из тростника. На нем он поплыл на самый большой остров и поохотился там на оленей. По его примеру другие тоже начали плавать на плотах и каноэ, добираясь до островов и развеивая эти жуткие истории", – писал Анцизар в 1852 году.

Время от времени загадочного "черного змея" все-таки замечают в водах озера, хотя куда реже, чем Лох-Несское чудовище из Шотландии. Что это такое, сказать сложно, потому что никаких исследований в озере не проводилось. Может быть просто огромная рыба, вроде щуки или угря?