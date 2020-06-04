 

Россия и США ведут переговоры об обмене местами на космических кораблях

04.06.2020, 8:27, Разное

По словам представителя Роскосмоса Анатолия Красникова, РФ и Соединенные Штаты приступили к переговорам по вопросу обмена местами на космических кораблях для доставки космонавтов на Международную космическую станцию. Такая информация поступила во вторник, 2 июня.

Предполагается, что космонавты из РФ смогут летать на станцию на американских кораблях, а астронавты НАСА продолжат использовать российские «Союзы». При этом очень важно, чтобы члены экипажей МКС умели работать с транспортными системами обеих стран.

Представитель Роскосмоса заявил, что в достижении такой договоренности заинтересованы как Россия, так и США.

Напомним, в минувшую субботу, 30 мая впервые за последние девять лет Соединенные Штаты запустили на станцию пилотируемый корабль Crew Dragon, изготовленный компанией предпринимателя-миллиардера Илона Маска Space X. Корабль благополучно доставил на МКС экипаж из двух астронавтов.

Ранее американское космическое агентство отправляло на станцию своих астронавтов на российских кораблях «Союз», однако теперь ситуация изменилась.

Тем не менее, по словам представителей Роскосмоса, даже учитывая, что США сможет доставлять астронавтов самостоятельно, инфраструктура Байконура продолжит использоваться в полную силу и простоя не будет. Красников отметил, что в стране имеется большое количество научных программ, которые нужно реализовать с использованием возможностей МКС. Кроме того, возможностью отправлять космонавтов на станцию российскими кораблями интересуются несколько других стран.



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