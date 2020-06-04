В американских погромах виновата Россия, потому что… она существует

04.06.2020, 8:27, Разное

03.06.20 АВТОР ИГОРЬ ОРЦЕВ

Америка слетела с катушек. Просто сошла с ума. Одни громят и грабят, другие, не находя объяснения происходящему на всей территории «лучшей в мире страны», выдумывают самые невероятные версии. Создается впечатление, что таким образом они успокаивают сами себя.

Демократы обвиняют республиканцев, черные – белых, левые – правых… Но РФ и из этой повестки никуда не исчезла – её обвиняют все. Например газете Times, хоть она и не американская по прописке, но мы-то понимаем, вообще не нравится, что РФ вместе с Ираном и Китаем освещает протесты в США. В редакции Times считают, что Пекин, Москва и Тегеран не имеют права говорить об американских беспорядках. Мало того, такая работа СМИ трех стран называется заговором.

Китай разоблачен тем, что слабо, по мнению Times, освещает протесты в Гонконге, но зато широко — в США. Иран раскрылся участием в заговоре своими призывами к официальному Вашингтону прекратить насилие против американского народа. Россия… Да как она вообще смеет на фоне дела Скрипалей!

«Российское Министерство иностранных дел протестует против действий полиции в Миннеаполисе, но при этом даже не задумывается о непрекращающейся кампании заказных убийств, которую проводит путинский режим, — возмущены в Times. — Кремль уничтожает критиков как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе, покушаясь и реально убивая диссидентов в Британии с использованием радиоактивных материалов и отравляющих веществ нервно-паралитического действия».

Заканчивается статья призывом вспомнить историю, соблюдать бдительность и не мириться с тиранией:

«Западные страны бывали в таком положении в прошлом. В 1950-е годы американское общество запятнало себя безумной паранойей маккартизма, отравив жизнь многим безвинным американским патриотам и создав щедрую питательную среду для советской пропаганды. Но сегодня мы знаем, что советские агенты на самом деле внедрялись в общественную жизнь Запада, и что коммунистические общества были образцом репрессий и провалов. Демократические государства должны неизменно сохранять бдительность, борясь с собственными недостатками. При этом они должны поддерживать уверенность в себе и не смиряться с тиранией».

Цитата прямо пробирает. Словно в советское детство возвращаешься и читаешь передовицу газеты «Правда». Но — это Британия. Это Times. И это 2020 год. Не только Америка сошла с ума… Коллективный Запад весь дуреет. Ну что же, с обвинениями в адрес РФ советской и путинской мы кратко ознакомились, переходим к обвинениям в современных американских погромах РФ царской. Издание American Thinker публикует статью с заголовком «Системный расизм — это новый кровавый навет».

Ее автор убеждает читателя, что никакого расизма в США нет, а беспорядки – это прямое следствие лживой истории, которой пичкают американское общество национальные СМИ, Голливуд и образовательные заведения, школы и колледжи. С одной стороны американские СМИ и ложь — синонимы, но… автор обвиняет СМИ, школы и Голливуд в том, что они не рассказывают правду о том, как Америка, например, остановила торговлю людьми в мусульманских берберских королевствах, «которые целую тысячу лет угоняли в рабство черных и белых неверных». Он также упоминает американскую Гражданскую войну за отмену рабства, но почему-то основной упор в статье делает на долгом повествовании о еврейском погроме в Кишинёве. В 1903 году!

«Выдуманный «системный расизм» приписывает белым коллективную вину за всякую несправедливость, причем больше всех достается христианам, республиканцам и тем, кто любит Америку. Эти белые — новые евреи. А Миннеаполис — новый Кишинев», — шокирует прямо первыми строками читателя автор.

Где, блин, Миннеаполис, а где Кишинев?! Не все так просто – это же российский Кишинев.

«В 1903 году Кишинев был частью Российской империи, где правил царь», — поясняется в статье и начинается долгая история о подноготной кишиневского погрома с соответствующим выводом:

«Русскому царю это было даже выгодно. Когда в их бедности и страданиях обвиняли евреев, русские не жаловались на невежественное, продажное и жестокое правительство».

Нельзя, конечно, сказать, что здесь звучат прямые обвинения в адрес России. Однако довольно странным кажется, что автор выбрал для сравнения с американскими погромами Кишинев 1903 года. Интересное, честное слово, сравнение. Неужели в истории человечества не нашлось более подходящего? А историй погромов и бунтов в самой Америке разве мало? Но есть Россия… А так, конечно, никакого расизма в США нет. А был ли он вообще? В стране, где смешанные браки, например, были запрещены американским законодательством вплоть до 1967 года. А за шесть лет до этого, в бывшей царской России, человек уже полетел в космос…

Кстати, через год после отмены запрета на смешанные браки, 4 апреля 1968 года, в Мемфисе был убит защитник прав чернокожих, имя которого знает весь мир – это Мартин Лютер Кинг. Тогда просто никто не додумался обвинить в этом убийстве Москву. Но времена меняются, и еще много офигительных историй о «руке Кремля» нас ждет впереди. Потому что в Америке, которая на этот раз сошла с ума основательно, все только начинается…

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Примечательно, что в Украине очень своеобразно реагируют на события в США. Приведу несколько комментариев под видео с событиями:

Порошенко должен приехать с мешками леденцов Рошен и раздавать мирным митингующим, надо поддержать демократию!, пишет пользователь под ником “Своё мнение”.

Ему отвечают: Так, может, и приедет. Байден уже поддержал митингующих. А другой комментатор возражает: – Он своим на Майдане жлобился!)) А то в Америке).

Пользователь Джев спрашивает: – Нуланд, где печеньки?А что, госдеп забыл оплатить грузинских снайперов?

Ему отвечают: – На рынке снайперов жёсткая конкуренция. Сейчас в программе “Прозоро” идёт тендер между грузинами и мексиканцами. Думаю победят мексиканцы – там откат офигенный.

Артем Московченко: – Бедные американские протестующие, никто печеньем не угостит, никто со сцены не поддержит, да и возмущение с озабоченностью от ЕС никто не выразит, ай-ай-ай.

arynasmail:– Не волнуйтесь, Сорос хорошо компенсировал их усилия, плюс они уже столько наморадёрили…Теперь подиумы Парижа и Милана “надеты” на их подружках вместе с бирками…Это на Украине печеньками обходятся, в США социопаты-сатанисты больший куш отдают на откуп…За печеньки здесь никто “колбасить” не будет…