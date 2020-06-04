Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж

04.06.2020, 8:26, Разное

03.06.2020, Текст: Эльяс Касми

Наталья Касперская направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с прогнозами о массовой эмиграции российских ИТ-специалистов в ближайшие два года. По ее совместной с главой «Руссофта» Валентином Макаровым оценке, это будет напрямую связано с ухудшением экономической обстановки в стране, следствием которого станет массовое сокращение ИТ-персонала.

Неутешительные прогнозы

Наталья Касперская предупредила премьер-министра РФ Михаила Мишустина о риске массовой эмиграции российских ИТ-специалистов в ближайшие годы. Свой прогноз, как пишет РБК, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) отобразила в письме, написанном совместно с президентом ассоциации «Руссофт» Валентином Макаровым.

По оценке Касперской и Макарова, в 2020-2021 г. из РФ могут уехать от 10 тысяч до 15 тысяч специалистов в области информационных технологий.

Прогнозы ассоциаций основаны на данных проведенного опроса о выручке отечественных компаний компаний – разработчиков ПО. Согласно им, в мае 2020 г. этот финансовый показатель сократился почти в два раза в сравнении с маем 2019 г. Также 10% компаний заявили о более чем 90-процентном падении выручки.

Почему и куда могут уйти ИТ-специалисты

В первой половине мая 2020 г. ассоциация «Руссофт» провела опрос среди российских ИТ-фирм, согласно которому 15% готовятся сократить свой персонал более чем на 10%. В целом, к массовым увольнениям в ближайшем будущем могут прийти 42% отечественных компаний из ИТ-сферы.

Наталья Касперская спрогнозировала риск массовой «утечки мозгов» из России

«Индустрия разработки ПО – высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно. Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала», – сказано в направленном Мишустину письме Касперской и Макарова.

Глава ассоциации Валентин Макаров, ссылаясь на другой отчет, сообщил РБК, что в работу могут потерять от 20 тысяч до 25 тысяч ИТ-специалистов, тогда как ежегодный прирост, к примеру, программистов, осуществляемый, по большей части, за счет выпускников, составляет в пределах от 15 тысяч до 17 тысяч человек.

«Годовой прирост числа программистов на две трети будет нивелирован отъездом опытных разработчиков. Это означает, что в 2020 г. мы впервые за все 17 лет измерений можем увидеть снижение экспорта и, конечно, снижение объема продаж на внутреннем рынке», – сказал Валентин Макаров.

Гендиректор ИТ-компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов сказал РБК, что отток российских ИТ-кадров за рубеж не всегда означает физический их переезд в другую страну. По его словам, они могут просто перейти работать из отечественной компании в российский офис иностранной ИТ-фирмы, и добавил, что охота за ИТ-кадрами уже началась. «Важно, что они забирают в первую очередь самых сильных, и это означает риск остановки развития разработки. Сюда же накладывается фактор безысходности, когда ИТ-специалисты остаются без работы и иностранные компании делают им менее привлекательное предложение, чем оно было бы до пандемии», – сказал Смирнов.

Причиной ухода в иностранную компанию для российских специалистов в ИТ может послужить не только сокращение, но и финансовая проблема. Как сообщил РБК исполнительный директор АРПП Ренат Лашин, в ИТ-сфере участились случаи невыплат денег за выполненные работы (приблизительно 50% контрактов). Также замечен рост случаев расторжения контрактов (10–20%).

Лашин подчеркнул, что сложившаяся в РФ экономическая ситуация приведет к тому, что компании будут вынуждены снижать или вовсе замораживать зарплаты, упомянув и про возможные увольнения. По его словам, отток квалифицированных ИТ-кадров «приведет к резкой потере конкурентоспособности страны в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, информационная безопасность, автоматизация промышленности, медицина, оборона и др.».

Меры по сдерживанию «утечки мозгов»

Авторы письма уверены, что сокращение ИТ-сектора неизбежно приведет к снижению его экспортной активности. Указав на сложившуюся в российской ИТ-отрасли ситуацию, представители ассоциаций обратились к правительству с рядом просьб по ее урегулированию. В частности, в письме высказана просьба о включении ИТ-сферы в перечень отраслей, пострадавших от пандемии. На момент публикации материала она в нем не числилась, хотя Президент РФ Владимир Путин еще в первой половине мая 2020 г. пообещал обратить внимание на проблемы этой области. Включение ИТ-сферы в этот список даст компаниям возможность получить меры поддержки, принятые государством для других пострадавших отраслей.

В письме также содержится просьба об обеспечении рассрочки выплат страховых взносов в фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний-производителей ИТ-продукции. Просьба включает рассрочку на 2020 г. и на период с 2021 по 2024 гг.

Третья озвученная в письме просьба заключалась в поддержке и/или субсидировании госспроса на продукты российских ИТ-компаний. По оценке авторов письма, эта мера даст компаниям возможность пережить экономический кризис.

Мнение и предложения Минкомсвязи

В начале мая 2020 г. Минкомсвязи РФ спрогнозировало возможный переход к убыточности российской ИТ-сферы во II квартале 2020 г., который заканчивается 30 июня 2020 г. Свой прогноз министерство изложило в письме, направленном в аппарат Правительства и Минэкономразвития России.

По оценке Минкомсвязи, чистая прибыль ИТ-компаний по итогам II квартала 2020 г. может сократиться до нуля, а к убыточности бизнес могут привести различные отчисления, в том числе и выплаты процентов по кредитам. По итогам всего 2020 г. прибыль отрасли в целом может снизиться на 30 млрд руб. в сравнении с 2019 г. и составить 93 млрд руб.

В ведомстве тоже полагают, что сложившаяся в отрасли ситуация может повлечь за собой и сокращение числа ИТ-специалистов – во второй половине 2020 г. оно может снизиться в среднем на 27 тыс., и восстановится оно, по прогнозам, лишь к 2024 г.

В конце апреля 2020 г., как сообщал CNews, Минкомсвязи сформировало перечень предложений по поддержке ИТ-бизнеса в сложившейся экономической ситуации. Они были приведены в письме, подписанном главой министерства Максутом Шадаевым и направленном Михаилу Мишустину и вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

В общей сложности письмо Минкомсвязи содержало 15 предложений. В их число входила отсрочка уплаты налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отмена уплаты ими страховых взносов в фонд оплаты труда до конца 2020 г. После прекращения действия отсрочки Министерство предложило предоставить компаниям возможность льготного погашения налогов в течение последующих трех лет.

Также были внесены предложения по снижению налога на прибыль с текущих 20% до 12% и обнулению НДС на все услуги, связанные с деятельностью по доставке продуктов, телемедициной и образованием в режиме онлайн.

Часть предложений относились к компаниям из сферы телекоммуникаций. Минкомсвязи предложило отсрочить уплату страховых взносов и налога на прибыль до конца 2020 г. всем операторам связи, регулярно модернизирующим свои сети. Также было предложено упросить им процедуру ввоза на территорию РФ радиоэлектронных средств и их перерегистрацию. Еще одно предложение касалось приостановки на один год части требований «закона Яровой», касающихся необходимости увеличения операторами связи емкости хранилищ под записи разговоров и сообщений абонентов на 15% в год.