“Продление срока Путина не упоминается”

04.06.2020, 8:26, Разное

Опубликовано: 02/06/2020

Сдержанность властей относительно основного предмета голосования» «подтверждается агитационными щитами и плакатами. Продление президентских сроков в них не указывается, в отличие от более символических мер: „Сохраним родную культуру и язык“, „Защитим память предков“. AFP – DIMITAR DILKOFF

Юрий Сафронов

Новость о том, что Владимир Путин выбрал день голосования для «одобрения» поправок в Конституцию, которые дадут ему теоретическую возможность оставаться у власти до 2036 года, была скупо отмечена французскими СМИ. Небольшими заметками «отстрелялись» Le Monde и AFP, а остальные, в основном, перепечатали депешу France-Presse, добавив от себя разве что «оценочный» заголовок или рубрику. Хотя в публикациях есть несколько интересных деталей…

Скромное освещение очередного этапа «конституционного спринта, имеющего важнейшее значение для будущего России» (Le Monde), может объясняться, в первую очередь, тем, что французские журналисты уже много писали о путинских поправках — и в момент, когда их запустила на политическую орбиту Валентина Терешкова, и в момент, когда коронавирус сломал планы Путина и вынудил его перенести голосование на более позднюю дату. Вчера эта дата стала известна (1 июля) — вот и вся новость.

Корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин, тем не менее, нашел в этом мероприятии несколько интересных деталей. В частности, он отметил постановочный характер сценки, в ходе которой Владимир Путин в прямом эфире «советовался» с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, главным санитарным врачом Анной Поповой, парламентариями и проч. относительно даты голосования. Было принято «предложение Памфиловой» о 1 июля.

«Эта постановка напоминала ту, которая позволила, ко всеобщему удивлению, внести в конституционную реформу „обнуление“ прошлых президентских мандатов, открыв путь к сохранению Путина у власти. (…) Нужно, „если этого потребует ситуация, и если этого захотят люди, предусмотреть возможность для действующих президентов вновь избираться на эту должность“, — заявила (10 марта депутат и бывший космонавт) Валентина Терешкова в своем выступлении (в Думе), которое СМИ представили как спонтанное. Владимир Путин затем вышел на трибуну и одобрил ее предложение».

Вчера, во время видеоконференции по «утверждению» в качестве дня плебисцита 1 июля, Путин позвонил министру образования, «чтобы удостовериться», что «выбор этой даты не повлияет на проведение выпускных экзаменов 28 и 29 июня. Ответ министра был «обрезан», но принят как «положительный». Затем президент показал себя еще и как «гарант соблюдения правил», когда «напомнил слишком торопящемуся сенатору (Клишасу) о необходимости месячного срока между объявлением и проведением голосования».

Владимир Путин проводит видеоконференцию, в ходе которой называется дата голосования за поправки в Конституцию (1 июля). via REUTERS – SPUTNIK

Тем не менее, «политическая повестка ускоряется», властям «нужно наверстывать потерянное время»: так на «на прошлой неделе (на 24 июня) был назначен парад к 75-летию Победы над нацизмом, который должен был пройти 9 мая», напомнил корреспондент Le Monde. («Этот парад обычно является поводом для того, чтобы напомнить о возвращении РФ на международную арену», — подчеркнуло AFP).

Журналист Le Monde, тем не менее, отметил, что к заявлениям Путина о «возвращении жизни к норме», следует относиться осторожно. Даже если ситуация с коронавирусом «стабилизировалась в Москве», «эпидемия продолжает прогрессировать за пределами столицы». По официальным данным, «Россия занимает третье место в мире по количеству зарегистрированных случаев» коронавируса, но вот «смертность в стране (от COVID-19) крайне низкая, что вызывает скептицизм у многих экспертов», — подчеркивает Виткин.

Корреспондент Le Monde отметил еще и важный политический нюанс: «сдержанность (властей) относительно основного предмета голосования» — то есть «обнуления» путинских сроков. Эта сдержанность «подтверждается первыми (агитационными) плакатами, появившимися в публичном российском пространстве. Продление президентских сроков в них не указывается ни разу, в отличие от более символических мер: „Сохраним родную культуру и язык“, — призывает один (плакат), украшенный портретом Пушкина. „Защитим память предков“, — провозглашает другой, с ребенком в военной форме».

Может ли подобное «замалчивание» указывать на то, что российские власти трезво оценивают если не уровень популярности Путина, то хотя бы отношение граждан к идее продления его власти?

Агентство France-Presse уверяет, что «несмотря на снижение популярности в последние годы, глава российского государства остается очень популярным». (При том, что, согласно данным Левада-центра, обнародованным 30 мая, рейтинг Путина упал уже до 25% — Прим. RFI). AFP также подчеркивает, что, хотя Путин и пообещал не менять Конституцию, если граждане выскажутся против, «такой сценарий является невероятным».

Зачем разыгрывается сценарий принятия поправок? Корреспондент Le Monde повторяет известную версию о том, что «67-летний Владимир Путин не обязательно решил остаться у власти до 2036 года, используя возможности реформы, но это позволит ему как минимум на какое-то время избежать токсичного вопроса о передаче власти».

А газета Libération дает короткую новость «Референдум в РФ 1 июля» под рубрикой «Président à vie» («Пожизненный президент»).