 

“Аталанта” выкупила бывшего спартаковца Пашалича

04.06.2020, 8:20, Новости дня

Итальянская "Аталанта" выкупила у лондонского "Челси" контракт хорватского полузащитника Марио Пашалича. Клуб из Бергамо заплатил за 25-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Последние два сезона Пашалич выступает в "Аталанте" на правах аренды. За это время он сыграл в составе бергамасков 60 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач.

Марио Пашалич известен российским любителям футбола по выступлениям за московский "Спартак". В сезоне 2017-18 хорват был арендован спартаковцами и стал бронзовым призером российской премьер-лиги.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует

04.04 / Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

05.04 / Расстрелявшего пять человек под Рязанью мужчину штрафовали за свастику в соцсетях

10.05 / Шестой самолет с российскими военными вернулся из Италии

14.05 / RT запустил проект «Военкоры»

08.05 / Сванидзе оценил слова французского историка о различиях русских и европейцев

28.05 / Boeing возобновила производство лайнеров 737 MAX

13.05 / Мишустин потребовал неукоснительного выполнения мер поддержки граждан и бизнеса

07.05 / Загрязнение водохранилищ в ОРДЛО создает опасность для 300 тыс. граждан – Минреинтеграции

07.04 / В Приморском крае ввели систему СМС-пропусков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска