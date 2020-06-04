“Аэроэкспресс” вернет в июне все отмененные рейсы

04.06.2020, 8:20, Новости дня

В июне "Аэроэкспресс" восстановит регулярный график движения поездов на Шереметьевском, Домодедовском и Внуковском направлениях, передает ТАСС.

В аэропорт Домодедово с 8 июня поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 6:00 до 23:30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. С 15 июня восстановится движение на Шереметьевском и Внуковском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления.

Как сообщалось ранее, с 15 июня стоимость проезда в аэроэкспрессах составит 300 рублей. Место в вагоне бизнес-класса обойдется в 800 рублей.

Для обеспечения безопасности пассажиров поезда и терминалы трижды в день обрабатываются дезинфицирующим средством.

В двухэтажных аэроэкспрессах климатические системы обеззараживают воздух с помощью ультрафиолетовых ламп. Одноэтажные поезда также ежедневно дезинфицируются переносными ультрафиолетовыми лампами.