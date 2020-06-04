 

В Польше заявили о разрушении образа США как центра Западной цивилизации

04.06.2020, 8:16, Новости дня

Из-за акций протеста имидж США рушится на глазах, а граждане этой страны, включая представителей власти, не чувствуют себя в безопасности, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.

Автор стать обращает внимание, что по имиджу США ударили коронавирус и беспорядки во многих американских городах.

«Во-первых, ужасающий эффект вируса. … Первая мировая держава, у которой есть большое преимущество в медицине и науке, занимает первое место в мрачной статистике по коронавирусу: почти 2 млн больных и более 105 тыс. умерших», пишет автор статьи в Rzeczpospolita.

Он также обращает внимание на то, что расизм в США, «как это произошло в случае с Джорджем Флойдом, не позволяет афроамериканцам дышать». «Расизм, который чаще всего проявляется со стороны белых полицейских. … В стране есть самые большие и современные компании в мире, но также присутствует и большое социальное неравенство. И оно будет увеличиваться, потому что из-за пандемии десятки американцев оказались на мели», говорится в статье.

«Образ Соединенных Штатов как центра Западной цивилизации разваливается на глазах. Неужели его еще можно восстановить? Следует задаться вопросом: можно ли возлагать все наши надежды на будущее и безопасность на США», пишет автор статьи.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США ввели комендантский час. При этом Пентагон не поддержал предложение президента США Дональда Трампа использовать против демонстрантов закон 1807 года о подавлении восстаний военными. 



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