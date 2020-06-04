 

В Польше заявили о разрушении образа США как центра Западной цивилизации

04.06.2020, 8:16, Новости дня

Из-за акций протеста имидж США рушится на глазах, а граждане этой страны, включая представителей власти, не чувствуют себя в безопасности, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.

Автор стать обращает внимание, что по имиджу США ударили коронавирус и беспорядки во многих американских городах.

«Во-первых, ужасающий эффект вируса. … Первая мировая держава, у которой есть большое преимущество в медицине и науке, занимает первое место в мрачной статистике по коронавирусу: почти 2 млн больных и более 105 тыс. умерших», пишет автор статьи в Rzeczpospolita.

Он также обращает внимание на то, что расизм в США, «как это произошло в случае с Джорджем Флойдом, не позволяет афроамериканцам дышать». «Расизм, который чаще всего проявляется со стороны белых полицейских. … В стране есть самые большие и современные компании в мире, но также присутствует и большое социальное неравенство. И оно будет увеличиваться, потому что из-за пандемии десятки американцев оказались на мели», говорится в статье.

«Образ Соединенных Штатов как центра Западной цивилизации разваливается на глазах. Неужели его еще можно восстановить? Следует задаться вопросом: можно ли возлагать все наши надежды на будущее и безопасность на США», пишет автор статьи.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США ввели комендантский час. При этом Пентагон не поддержал предложение президента США Дональда Трампа использовать против демонстрантов закон 1807 года о подавлении восстаний военными. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / «Заминированные» в РФ рейсы благополучно приземлились

27.04 / Шмыгаль: Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

10.04 / Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен

17.04 / Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

31.03 / Лукашенко заявил о переживаемом Белоруссией пике коронавируса

13.05 / Европейским отелям дали рекомендации для возобновления туризма

31.03 / В мире: Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

20.05 / Бразильцам рекомендовали применять гидроксихлорохин при первых симптомах коронавируса

13.05 / Англичан разочаровали действия властей по борьбе с коронавирусом

29.03 / Вазелин вместо чудо-мази и “бабкоразведение”: как мошенники наживаются на знаменитостях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска