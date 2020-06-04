Машину напавших на инкассаторов нашли в Красноярске

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04.06.2020, 8:08, Новости дня

Красноярская полиция обнаружила автомобиль ВАЗ-2106, на котором скрылись напавшие на инкассаторов, информирует пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в субботу утром у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов.

Был введен в действие специальный план по задержанию нападавших. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД РФ «Красноярское». К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД.

Раненные в результате нападения в Красноярске инкассаторы находятся в тяжелом состоянии.



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