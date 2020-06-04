Определена площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
04.06.2020, 8:08, Новости дня
Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало топливо, превышены в десятки тысяч раз, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов.
Глава государства принял такое решение во время экстренного совещания по видеосвязи с губернатором Красноярского края Александром Уссом и главой МЧС Евгением Зиничевым, который после совещания срочно вылетел в Норильск.
При этом Путин подверг резкой критике Усса за слабую осведомленность о событиях в собственном крае.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.
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