Собянин рассказал, когда москвичам разрешат отказаться от масок

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04.06.2020, 7:53, Новости дня

Необходимость носить маски для жителей Москвы сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, это может произойти в октябре или позже, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сколько нам ходить в масках – во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам – от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – сказал он, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ответственный подход москвичей к борьбе с пандемией спас город от катастрофы. «Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных. Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы. … Благодарен москвичам за их терпение и понимание», – сказал он, отвечая на вопрос о степени сознательности жителей российской столицы в соблюдении профилактических мер по сравнению с другими мегаполисами.

Собянин также уточнил, что «по предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета». Вместе с тем мэр убежден, что Москве не нужно в этой ситуации отказываться от крупнейших городских проектов. По его словам, наоборот, их реализация послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада.

Согласно ранее подписанному закону о бюджете столицы на 2019 и 2020-2021 годы, доходы в текущем году должны были составить почти 2,8 трлн рублей, расходы – около 3,15 трлн рублей.

Говоря о данных приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков, градоначальник заявил, что они будут уничтожены после победы над коронавирусом. «Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», – сообщил он.

При этом, по его словам, в период режима самоизоляции стало очевидно, что электронные сервисы и госуслуги, сервисы для работы на «удаленке», образовательные порталы и другие подобные инструменты получат мощный толчок в развитии.

Кроме того, добавил мэр, современные иммуноферментные лаборатории с огромной производительностью также сослужат в дальнейшем хорошую службу для управления эпидемическими процессами, не только в случае с коронавирусом. «Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее. И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости», – заключил Собянин.

На прошлой неделе Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.  Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие ограничения сняли в Москве с 1 июня.



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