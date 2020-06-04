 

Бактерии оказались бессильны против новых антибиотиков

04.06.2020, 7:53, Разное

Американским специалистам удалось создать антибиотик, против которого бактерии не могут выработать устойчивость и тем самым адаптироваться к нему. Препарат специалисты назвали «иррезистин» за его противодействие резистентности.
В основу новых антибиотиков легло соединение SCH-79797, обладающее двойным действием. По разрушительной способности препарат исследователи сравнивают с отравленной стрелой, поскольку он сначала разрушает структуру стенок бактерии, а затем уничтожает фолиевую кислоту в их клетках, отметил профессор Земер Гитай.

Эксперт также добавил, что раньше антибиотики являлись лишь временным решением в борьбе с некоторыми бактериями, поскольку те быстро к ним адаптировались. Из-за этого медики были вынуждены разрабатывать новые препараты. Цикл повторялся после выработки резистентности, но новый препарат успешно противостоит этому, из-за чего его называют «иррезистин».

Эффективность новых антибиотиков была проверена на бактерии Neisseria gonorrhoeae, вызывающей гонорею. Этот микроорганизм славится тем, что имеет устойчивость к большинству противобактериальных препаратов, но в данном случае ему не удалось противостоять разработке ученых.



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