 

SpaceX успешно запустила еще 60 спутников для глобального интернета

04.06.2020, 7:50, Новости дня

Утром 4 июня по киевскому времени с мыса Канаверал в американском штате Флорида американская компания SpaceX с помощью многоразовой ракеты Falcon 9 отправила на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink.

Видео запуска опубликовано в Twitter компании.

Liftoff! pic.twitter.com/N0INm0pPAb

— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Это был восьмой по счету запуск спутников. Он прошел успешно, отметили в SpaceX.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F

— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

После завершения миссии Falcon 9 совершила посадку на судно. Ракета-носитель, которая использовалась для вывода спутников на орбиту, совершила уже пятый полет.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g

— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Таким образом, на орбиту Земли были выведены уже 480 спутников Starlink. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года, последние – в апреле 2020 года.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Оператор «Северного потока – 2» пояснил сообщения о решении суда ЕС

30.04 / В Саратове чиновница уволилась после скандала с закупкой китайских медицинских масок

01.04 / «Незамедлительно опускайте занавес!«: губернатор лично разогнал посетителей »Сити Молла”

15.04 / В Кремле отреагировали на предложение гибкой цены на российский газ в ЕАЭС

31.03 / Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе

09.04 / Новый рекорд по числу смертей от коронавируса установлен в штате Нью-Йорк

27.05 / В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины соседями ночью

24.04 / ВОЗ запустила новую инициативу по международной разработке лекарств от коронавируса

29.04 / Украина и Венгрия создали виртуальную точку соединения реверса газа

31.03 / В РФ создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска