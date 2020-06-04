Задержанного украинского десантника сотрудники ФСБ расспрашивали об охране границы – адвокат

04.06.2020, 7:50, Новости дня

Военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгения Добринского, задержанного российскими силовиками на админгранице с оккупированным Крымом, сотрудники ФСБ расспрашивали на допросе об особенностях охраны этой границы.

Об этом “Крым.Реалиям” сообщил 3 июня адвокат Ислям Велиляев.

“Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведение военной службы”, – сказал он.

По словам адвоката, по его рекомендации Добринский отказался давать показания, потому что такие сведения носят служебный характер.

“Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы. …Он же военный. Он понимает, что на данные вопросы нежелательно отвечать. Данные ответы будут восприняты негативно в отношении него”, – объяснил Велиляев.

Он отметил, что допрос длился около полутора часов.

Российские спецслужбы утверждают, что украинский военнослужащий Евгений Добринский, который 30 мая пропал на административной границе с оккупированным Крымом, якобы “незаконно пересек границу РФ”, находился в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел наркотики.

В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ заявило, что информация об алкогольном опьянении Добринского является фейком.

Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность сообщениями СМИ о задержании военнослужащего ВСУ российскими гражданами на территории Украины.

3 июня “Киевский райсуд” Симферополя арестовал Добринского на два месяца.