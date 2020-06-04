Протестующие в Вашингтоне приблизились к Белому дому

04.06.2020, 7:48, Новости дня

Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает источник с места событий.

Там участники шествия объединились с парой сотен человек, которые все это время были там, несмотря на комендантский час, передает РИА «Новости».

Подходы к скверу Лафайет перед Белым домом по-прежнему перекрыты национальной гвардией и полицией, которые не вмешиваются в происходящее.

После прибытия к Белому дому большая часть толпы разошлась. На месте осталось около ста человек, а также немногочисленные журналисты.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Напомним, Пентагон не поддержал использование против демонстрантов закона 1807 года о подавлении восстаний военными.

При этом сообщалось, что принято решение начать отводить военных от Вашингтона. Однако глава Пентагона Марк Эспер после посещения Белого дома велел приостановить отвод военных от столицы, куда их перебросили из-за погромов.