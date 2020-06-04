 

Военные США направили десятки грузовиков из Ирака в Сирию

04.06.2020, 7:30, Новости дня

Американские военные направили десятки грузовиков с территории Ирака на северо-восток Сирии, сообщают сирийские СМИ.

Syria TV сообщает, что не менее 30 грузовиков «американских оккупантов с техникой и оборудованием» в провинции Хасеке пересекли «незаконный пограничный переход аль-Валид» и направились к «незаконной базе Касрак» в районе Телль-Байдар, передает РИА «Новости».

Накануне военнослужащие сирийской армии и жители селения Дардара преградили путь американской военной колонне, которая двигалась в Абу-Расин на севере провинции Хасеке.



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