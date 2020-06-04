Технологии: Что такое коллективный иммунитет и можно ли его выработать без вакцин

04.06.2020, 7:18, Разное

О концепции коллективного иммунитета было много споров и в научных кругах, и в социальных сетях. Что такое коллективный иммунитет, как его достичь, может ли он появиться у населения Земли без вакцины?

Коллективный иммунитет – это эпидемиологический термин. Он описывает ситуацию, при которой большинство людей устойчивы к вирусу: либо они уже им переболели, либо были привиты вакциной.

У того, кто болел вирусом или получил вакцину, в организме должны быть антитела, которые защищают от инфекции.

R0 – показатель, который отражает эффективность передачи вируса: сколько еще человек заболеют при контакте с заболевшим.

Есть вирусы высокой степени заразности. Например, вирус кори. При контакте с заболевшим могут заразиться от 12 до 18 человек. Поэтому формирование коллективного иммунитета от кори требует широкой вакцинации: привиты должны быть порядка 95% населения. Если большинство получило вакцину, то оставшиеся 5% населения все равно будут находиться в безопасности.

COVID-19 менее заразен, чем корь. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эффективность передачи – 2-2,5. Столько человек в среднем заболеют от инфицированного. В таком случае, по подсчетам ученых, для формирования коллективного иммунитета антитела должны быть у 60-70% населения.

Вакцины от коронавируса пока нет. Значит, сейчас коллективный иммунитет может быть получен, только если COVID-19 переболеет большая часть населения.

В случае с коронавирусом у этой концепции два главных минуса:

Система здравоохранения может не справиться с нагрузкой при бесконтрольном распространении инфекции. Не все тяжелые больные получат помощь, будет много смертей.

COVID-19 по-прежнему мало изучен. Ученые не знают, какое количество антител точно защитит от коронавируса. И какой риск повторного заражения.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения называет “коллективный иммунитет” опасной концепцией. Нет гарантий, что она сработает.

У многих людей заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно. В ряде стран Европы власти решили проверить, какой процент населения имеет антитела. Провели репрезентативные выборочные исследования.

В Испании, где была мощная вспышка коронавируса, тесты показали, что только 5% населения имеют антитела. В Мадриде – основном очаге заражения – этот показатель достиг 11%. В Великобритании антитела нашли у 7% населения, в Лондоне – у 17%. Чехия, которая эффективно закрылась на карантин, провела тест среди 27 000 человек. Антитела нашли всего лишь у 107.

ВОЗ в апреле заявила, что антитела, вероятно, есть всего у 2-3% населения в мире. Таким образом, пока ни одна страна не имеет коллективного иммунитета к коронавирусу. Ученые по всему миру заняты разработкой вакцины.

В прямом эфире программы “Вечер” на Настоящем Времени президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки Александра Борисова и Ирина Якутенко, научный журналист и молекулярный биолог, рассказали, возможно ли выработать коллективный иммунитет от COVID-19, можно ли считать “шведскую модель” по борьбе с заболеванием провалившейся и можно ли широко использовать первые вакцины от коронавируса на пациентах: