 

В геноме SARS-CoV-2 ученые нашли фрагменты человеческого белка

04.06.2020, 7:17, Разное

Британские исследователи заявили о том, что им удалось найти в генетической последовательности COVID-19 вставку из восьми аминокислот, идентичную человеческому белку. Специалисты в сфере биоинформатики из Кембриджа уверены, что уникальная последовательность появилась вследствие эволюционного развития.
Речь идет о небольшой вставке на участке S1S2 у SARS-CoV-2, при этом у других коронавирусов ранее исследователи не наблюдали части человеческого белка. Данный фермент микроорганизм использует для проникновения внутрь клетки, а заодно мешает ему правильно функционировать. По словам медиков, наносится своеобразный «двойной удар» по организму.

Несмотря на уникальность последовательности, возникла она естественным образом, отметил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ и лаборатории вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов. Дело в том, что коронавирусу необходимо подстраиваться под организм млекопитающих, поэтому из-за многочисленных мутаций у него появилась способность распространяться в человеческой популяции. Хотя генетик Константин Крутовский не исключает вероятность появления вставки после манипуляции с геномом, иначе говоря, она может «иметь искусственное происхождение».



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