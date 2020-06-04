Трамп обвинил Байдена в плохом отношении к афроамериканцам

04.06.2020, 7:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента Джозефа Байдена в том, что тот на протяжении всей политической карьеры не предпринимал достаточных усилий для борьбы с расизмом.

«Он был тут [в Вашингтоне] на протяжении 43 лет, почему же он ничего не сделал? – передает ТАСС со ссылкой на Newsmax слова Трампа. – Я здесь всего три с половиной года, а он – 43, 44 года. Восемь лет он занимал пост вице-президента. Времени у него было достаточно».

«Я имею в виду то, что он много времени отдавал отдыху, отправил своего сына в Китай, где тот получил полтора миллиона долларов, отправил его на Украину, где ему платили по 83 тыс. долларов в месяц и 3 млн долларов сразу или что-то в этом роде, – продолжал Трамп. – Я бы сказал, что у него было достаточно времени, почему же он ничего не сделал?».

При этом Трамп напомнил, что Байден был сенатором, а это «очень значимый пост, на котором при желании можно многого добиться», а затем он в течение восьми лет был вице-президентом.

«Он не сделал ничего, за исключением тех вещей, которые были плохи для темнокожего населения, очень плохи, – добавил Трамп. – Байден очень плохо относился к афроамериканскому населению, он не знал его и не знает его сейчас».

Кроме того, Трамп назвал раскритиковавшего его экс-главу Пентагона Джеймса Мэттиса «самым переоцененным генералом в мире».

Ранее Мэттис, комментируя реакцию президента на протесты, заявил, что Трамп «пытается расколоть американский народ».

«Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его (подать заявление об отставке и почувствовал себя прекрасно. У него было прозвище «Хаос», но мне оно не нравилось, и я поменял на «Бешеного пса», – передает РИА «Новости» сообщение Трампа.

«Его главной силой были не военные, а скорее личные связи с общественностью. Я дал ему (путевку) в новую жизнь, поручил дела, битвы, чтобы выиграть, но он редко «приносил домой бекон». Мне не нравился его стиль «руководства» и многое другое в нем, и многие другие были согласны. Рад, что он ушел», – добавил президент США.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Напомним, в среду Байден заявил, что полицейские, открывая огонь по людям, которые представляют угрозу, должны стрелять «в ногу, а не в сердце».

Трамп считает Байдена слишком слабым, чтобы «победить анархистов, грабителей и погромщиков».