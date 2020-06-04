Глава фракции Зеленского в Раде назвал условия МВФ неприемлемыми

04.06.2020, 7:08, Новости дня

Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, первый транш по программе stand-by Киев ожидает уже на следующей неделе.

«А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова Арахамии.

Глава фракции отметил, что вероятность достижения компромисса с МВФ по новому кредиту невелика.

«Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа, это программа на будущее, есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры», – сообщил он.

Напомним, Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов.

Глава министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что до конца мая Киев надеется получить от МВФ минимум 1,75 млрд долларов.

МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.