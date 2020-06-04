 

Медведчук – экономическое падение Украины началось при Ющенко в 2005 году

04.06.2020, 7:06, Новости дня

Украинский депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что экономическое падение Украины началось в 2005 году при президенте Викторе Ющенко. Как пишет «112 Украина», Медведчук добавил, что именно тогда западное влияние на страну, которое существовало и до этого, стало намного эффективнее.


Reuters

Экономическое падение Украины началось в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский депутат Виктор Медведчук.

«Когда пришёл Ющенко в 2005 году, то произошло и падение — обвал роста экономики, произошла также и масса кризисов — я помню 2005 год, это 5 кризисов, благодаря которым производными были действия и господина Ющенко, и госпожи Тимошенко (премьер-министра), потом кадровая чехарда и многое другое», — указал Медведчук.

По его словам, «западное влияние как таковое, которое имело место, и имело место задолго до прихода Ющенко, оно, собственно говоря, стало эффективным для американцев начиная с 2005 года».

Как напоминает канал, ранее Медведчук заявлял, что в условиях, когда украинское правительство не может свести концы с концами, об инвестициях и развитии страны речи быть не может.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / СК начал проверки в 19 регионах по фактам невыплат надбавок медикам

25.05 / В регионах продолжается акция «Сад Победы»

10.04 / Россия договорилась о поставках в Африку штурмовых лодок БК-10

02.05 / В Грузии возмущены российской дезинформацией о лаборатории Лугара

23.05 / Полиция открыла уголовное производство по факту смерти нардепа Давыденко

12.05 / СМИ выяснили подробности о “студийных” наушниках Apple

22.05 / Разработчики вакцины от коронавируса успешно испытали ее на себе

20.05 / В объявлениях о работе с мобильными приложениями нашли новую схему мошенничества

01.04 / Новый седан Lada Vesta FL получит светодиодные фары

30.03 / В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска