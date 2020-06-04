СТРАНА – в ВСУ назвали видео с нетрезвым украинским военным в Крыму российской пропагандой

04.06.2020, 7:06, Новости дня

Украинские военные прокомментировали инцидент с задержанием в Крыму украинского военнослужащего, который под воздействием алкоголя и наркотических средств перешёл границу. Как пишет «СТРАНА», по мнению командования десантно-штурмовых войск вооружённых сил Украины, вся эта история — часть российской кампании по дискредитации ВСУ и пропаганда.



Reuters

Командование десантно-штурмовых войск вооружённых сил Украины прокомментировало инцидент с задержанием в Крыму украинского военнослужащего Евгения Добринского, который в нетрезвом виде перешёл границу. Как пишет «СТРАНА», по мнению командования, вся эта история — часть российской кампании по дискредитации ВСУ и пропаганда.

«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как враг поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде! Готовится ряд материалов информационно-психологического характера, направленных на дискредитацию вооружённых сил Украины», — заявили в командовании.

Также там назвали фейком публикации о том, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ.

«Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой было бы опубликовано в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями», — уверены в ВСУ.

Украинские силовики полагают, что на видео военный выглядит подавленным и говорит заранее подготовленный текст, возможно, находясь под действием спецпрепаратов. В ВСУ также заверили, что делают всё, чтобы скорее вернуть военнослужащего домой.

Как напоминает издание, ранее ВСУ заявляли, что украинского военного русские похитили. Однако сам «похищенный» рассказал, что пил и курил марихуану с местными жителями в украинском селе, а потом решил по дамбе пойти в Россию.