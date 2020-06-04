Пять регионов подали заявки на дистанционное электронное голосование по Конституции

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04.06.2020, 7:04, Новости дня

Пять регионов претендуют на дистанционное электронное волеизъявление в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Центрзбирком получил заявки от Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области, а также Красноярского края и Карелии.

4 июня члены комиссии собираются утвердить порядок такого дистанционного голосования и выбрать регионы, передает телеканал "Россия 24". Как ранее заявил глава ЦИКа Элла Памфилова, электронный способ могут одобрить максимум для трех регионов.

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию страны в послании Федеральному собранию в январе. В марте законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, затем его поддержали законодательные собрания регионов. Изначально голосование запланировали на 22 апреля, но Путин перенес его из-за пандемии коронавируса COVID-19. На этой неделе президент подписал указ о новой дате — 1 июля.



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