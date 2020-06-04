 

В полевых госпиталях в Дагестане более 30 пациентов вылечились от коронавируса

04.06.2020, 7:04, Новости дня

Из госпиталей Министерства обороны в Ботлихе и Буйнакске выписаны более 30 человек после успешного лечения от коронавируса COVID-19. С первого дня работы в медицинские учреждения были госпитализированы более 100 жителей труднодоступных районов Дагестана. Все, кто продолжает лечение (а это около 80 пациентов), находятся под постоянным контролем военных медиков.

Развернуть два госпиталя в Дагестане Министерству обороны поручил Владимир Путин, напоминает телеканал "Россия 24".

Для помощи заболевшим в учреждениях имеется все самое необходимое — аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения, рентген, аппараты УЗИ, современная лаборатория.

 



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