 

Посольство РФ озабочено судьбой россиян в американских тюрьмах

04.06.2020, 7:04, Новости дня

Посольство РФ в США призвало американские власти освободить содержащихся в тюрьмах россиян на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщил глава российского диппредставительства Анатолий Антонов.

По его словам, особое беспокойство вызывают заключенные, страдающие серьёзными заболеваниями. Именно они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом.

Дипломаты также направили в Госдепартамент ноту с требованием предоставить россиянину Константину Ярошенко необходимую медицинскую помощь. "У нас вызывает озабоченность состояние здоровья россиянина Ярошенко, содержащегося в тюрьме "Данбери", — отметили дипломаты. — Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств. Жалобы заключенного и письма Посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются".



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