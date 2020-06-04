Собравшаяся замуж Барановская предстала в белом платье
04.06.2020, 6:45, Разное
В кадре телеведущая предстала в белом платье в крапинку с пышными рукавами. Пояс подчеркнул талию звезды, а дополнили образ черные босоножки дополнили ее образ.
Родственница пожелала Юлии Барановской быть самой счастливой на планете и призналась ей в любви. Подписчики восхитились красотой сестер. Многие поздравили теледиву с радостным событием.
Отметим, ранее звезда призналась, что рассталась с возлюбленным после двух лет отношений, но его личность раскрывать не стала.
Напомним, ранее Юлия Барановская всполошила общественность словами о замужестве.
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Как писали “Дни.ру”, телеведущая поинтересовалась у ведущего Дмитрия Борисова, не хочет ли он взять ее замуж. Этим знаменитость спровоцировала вопросы любопытных подписчиков в “Инстаграм”. К слову, Борисов тоже успел поздравить Юлию Барановскую с юбилеем.
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