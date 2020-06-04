Фонд Новинского передал николаевской больнице два ИВЛ и защиту для врачей

04.06.2020, 6:35, Новости дня

Фонд нардепа Вадима Новинского “В честь Покрова пресвятой Богородицы” передал Николаевской городской больнице №1 два аппарата искусственной вентиляции легких производства General Electric, 1000 комплектов костюмов биозащиты и 1000 защитных экранов для медиков, пишет “Апостроф” со ссылкой на пресс-службу фонда.

“Очень важно обеспечить всех медиков средствами защиты, поскольку они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Спасибо фонду и “Смарт-Холдингу” за помощь. Благодаря ей город занимает достойные позиции в медицинской сфере среди других городов Украины”, – сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

“Фонд и бизнесы “Смарт-Холдинга” были среди первых, кто откликнулся на призыв властей оказать помощь в борьбе с эпидемией. Мы концентрировали усилия на обеспечении врачей средствами защиты, а медучреждений – тест-системами и оборудованием для критических случаев. Николаев, как один из регионов присутствия нашего бизнеса, был в фокусе нашего внимания. Хотя ситуация в городе стабилизируется, помощь повысит возможности медиков справиться с новыми вызовами”, – отметил глава фонда, директор входящей в “Смарт-Холдинг” компании “Наваль Логистик” (Naval Logistic, Николаев) Александр Юрков.

Общая сумма, выделенная Новинским на борьбу с коронавирусом, превысила 100 млн грн.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.